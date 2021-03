Kaspersky nominata Leader per i servizi di threat intelligence nel nuovo report di Forrester

24 marzo 2021 a

(Milano, 24 marzo 2021) - La nota società di ricerca e consulenza Forrester ha riconosciuto Kaspersky come "Leader" per i servizi di threat intelligence nel suo report "The Forrester Wave™: External Threat Intelligence Services Q1, 2021". Il report fornisce un benchmark oggettivo per le organizzazioni interessate ai servizi di threat intelligence (TI) in tutto il mondo.

Il report Q1 2021 External Threat Intelligence Services fornisce una panoramica delle tendenze in ambito TI e valuta le competenze di dodici fornitori. Kaspersky è uno dei tre fornitori nominati Leader nei servizi di Threat Intelligence.

Nel report, Forrester ha dichiarato che "Kaspersky si è contraddistinta per la qualità dell'intelligence", assegnando all'azienda uno dei due migliori punteggi nella categoria dell'offerta attuale. La società di ricerca ha anche attribuito all'azienda il punteggio massimo per la categoria Cyber Threat Intelligence e per quella del Threat Hacking, ovvero la massima visibilità sulle operazioni di hacking di stato e il monitoraggio di criminali e hacktivisti.

Inoltre, Forester ha riconosciuto la capacità di Kaspersky di rispondere alle richieste di informazioni (RFI) dei clienti. Di conseguenza, "i clienti di riferimento si sono dimostrati molto soddisfatti della qualità delle informazioni ricevute da Kaspersky e della strategia per aiutare i clienti a misurare l'efficienza e i risultati".

"Kaspersky supporta i clienti di tutto il mondo con la threat intelligence più recente aiutandoli a mitigare il rischio di attacchi informatici anche sconosciuti grazie a una ricca quantità di dati sulle minacce da analizzare, a tecnologie avanzate di machine learning e a un pool unico di esperti globali", ha dichiarato Anton Ivanov, Vice President of Threat Research di Kaspersky. "Siamo lieti di essere stati nominati "Leader" da analisti indipendenti e di aver ricevuto anche un feedback estremamente positivo da parte dei clienti coinvolti nel report".

