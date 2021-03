Innovazione: Linea Light Group, prima in Europa a produrre tecnologia luce antibatterica

24 marzo 2021 a

a

a

Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Linea Light Group, azienda italiana pioniera della tecnologia Led, è la prima azienda in Europa a produrre e utilizzare Environment Care Lighting, la tecnologia antibatterica capace di decontaminare le superfici e di abbattere fino al 70-80% la carica batterica non virale. Partendo dal brevetto Hins realizzato dall'University of Strathclyde di Glasgow, Linea Light Group è la prima realtà europea a utilizzare questa tecnologia in abbinata ad apparecchi illuminotecnici: nasce così una nuova luce per gli ambienti (Environment Care Lighting), disponibile per le collezioni Woofer e Rollip. Grazie all'estrema versatilità che caratterizza i prodotti di Linea Light Group, queste nuove funzionalità potranno essere impiegate in uffici, locali pubblici, ospedali e le strutture sanitarie, aree residenziali e ambienti multifunzione. Basata sull'impiego di una lunghezza d'onda luminosa a 405 nm, Environment Care Lighting è utilizzabile anche in presenza di persone e sull'azione combinata di due sorgenti luminose: una Led con dominante viola-blu e un power Led bianco. Insieme, queste due sorgenti sono capaci di illuminare gli ambienti e di tutelare la salute dell'uomo. Questa esclusiva tecnologia è innocua per le persone, quindi può essere utilizzata in modo continuativo nei diversi spazi, migliorando così la decontaminazione e prevenendo la diffusione dell'infezione.

“L'approccio di Linea Light Group alla progettazione degli apparecchi di illuminazione - ha affermato Gianluca Salciccia, Sales director di Linea Light Group - è sempre stato fuori dagli schemi, abbiamo un nuovo modo di pensare al prodotto che lascia libertà al nostro team di R&D di essere creativo. Esperti di microelettronica, ottica geometrica, scienza dei materiali, informatica digitale, prototipisti meccanici e tornitori specializzati dialogano quotidianamente con designer di moda, gestori di supermercati, dirigenti di grandi catene alberghiere e ovviamente professionisti come architetti e Lighting designers, per ideare prodotti innovativi per tecnologia e applicazione”.

John G. Anderson, ricercatore in ingegneria elettronica ed elettrica presso l'Università di Strathclyde e membro del team di ricerca sulla tecnologia Hins, infatti, ha dichiarato: "Environment Care Lighting rappresenta un metodo di disinfezione unico in quanto non impiega sostanze chimiche nocive o la pericolosa luce Uv, ma utilizza solo luce visibile che è innocua per l'uomo. Il sistema funziona utilizzando lunghezze d'onda della luce Hins visibili e selezionate che attivano le molecole sensibili alla luce contenute nei microbi. Questo processo a sua volta crea sostanze chimiche biocide che sono letali per i batteri come lo Staphylococcus aureus, resistente alla meticillina, o Mrsa, e il Clostridium difficile, noto come C.diff. Il processo può essere azionato continuamente per ottenere la disinfezione dell'intera stanza sia in presenza che in assenza di occupanti".