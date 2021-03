Governo: in replica Draghi al Senato vaccini, Libia e Ue

24 marzo 2021 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il piano vaccinale basta guardare al passato, ad eventuali errori ma certo in Europa c'è "delusione" tra i cittadini e l'invito è a guardare al futuro, le cose stanno andando meglio, il commissario Figliulo è "bravissimo e i risultati si stanno cominciando a vedere". Il premier Mario Draghi torna sul piano vaccinale nelle replica dopo le sue comunicazioni al Senato. Ma c'è anche la politica estera con l'annuncio di una visita in Libia nei prossimi giorni e l'Europa, in particolare il patto di stabilità.

"Vorrei ringraziare tutti del sostegno che ho avuto nei vostri interventi e che indubbiamente -ha esordito Draghi nella replica- rendono questi passaggi internazionali molto più forti. E anche per un altro motivo che mi veniva ora da dire: queste discussioni internazionali, se hanno un passaggio parlamentare come questo o come altri, vengono recepite non come soluzioni di élite, ma come soluzioni ampiamente condivise con tutta la democrazia, con tutta la società di questo paese. Quindi un grazie anche per questo. Ringrazio anche il senatore Romani, che ora non vedo, per i suoi consigli sulla comunicazione di cui farò certamente tesoro in futuro".

"Dunque iniziamo dalla politica estera. La linea di politica estera del governo italiano è quella di sostenere il governo di unità nazionale in Libia, con l'obiettivo di arrivare alle elezioni all'inizio di dicembre. Nel frattempo è necessario che il cessate il fuoco venga rispettato e quello che sembra è che ci sono sviluppi incoraggianti su questo fronte nel senso che vari componenti mercenari e non cominciano a lasciare il Paese".