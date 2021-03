Covid: sindaco Como, 'allibito da parole Bertolaso'

24 marzo 2021 a

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Sono allibito e amareggiato come sindaco. Peraltro molto arrabbiato, per non risultare scortese nel termine adottato. Viene offesa la città, e questo non lo posso tollerare. Non può essere in alcun modo giustificabile eventualmente invocare stanchezza e 'pressione', che certamente spesso si subiscono e si patiscono tra chi riveste ruoli pubblici e non solo. In questo periodo, che registra una quantità infinita di persone che soffrono per mille e mille ragioni, non si può derogare dall'essere responsabili e corretti anche in tema di rapporti istituzionali. E di reciproco rispetto". Lo afferma il sindaco di Como, Mario Landriscina, sulle parole del consulente della Regione Lombardia al piano vaccinale, Guido Bertolaso.

"Forse questa nostra città si meriterebbe delle scuse, soprattutto per come si è comportata in questo lungo e doloroso anno, per come ha reagito e sta reagendo, per come si è posta al servizio di se stessa e della sua collettività senza risparmiarsi nessun sacrificio. Per aver continuamente dimostrato di rialzarsi in piedi dopo ogni colpo subito. Sono certo che continuerà a farlo anche a fronte di qualche grave, ancorché evitabile, inutile ed offensiva pubblica esternazione.