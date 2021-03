Covid Lombardia, oggi 4.282 contagi e 110 morti: dati 24 marzo

24 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 4.282 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Si registrano altri 110 morti, un dato che porta a 30.085 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di Covid-19. Da ieri sono stati processati 59.626, il tasso di positività è al 7,1%.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 7.178 i pazienti ricoverati in area non critica (+13) e 845 (+9) quelli in terapia intensiva. I guariti/dimessi sono in tutto 577.693 (+2.256 da ieri).

Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 1.062 (di cui 401 a Milano città); Bergamo: 240; Brescia: 790; Como: 279; Cremona: 195; Lecco: 92; Lodi: 60; Mantova: 199; Monza e Brianza: 301; Pavia: 357; Sondrio: 88; Varese: 495.