Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Sui vaccini il "coordinamento europeo va cercato e bisogna far di tutto per rafforzarlo, se poi non funziona vanno trovate altre strade. Questo è pragmatismo, ma non in senso negativo per l'Europa". Così il premier Mario Draghi, in Aula alla Camera.