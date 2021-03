Camera: Question time con Cartabia, Cingolani, Bianchi e Speranza (2)

24 marzo 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, risponde a interrogazioni sulle iniziative per la riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con priorità per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo (Bella – M5S); sulle iniziative volte a riaprire le scuole in sicurezza, anche in raccordo con il potenziamento della campagna vaccinale (Lollobrigida – FdI).

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde a interrogazioni sulla previsione, nell'ambito della campagna vaccinale, di un criterio di priorità per il personale dei servizi educativi-scolastici del segmento 0-6 anni (Berardini – Misto-Cd); sulle iniziative volte a garantire una tempestiva e uniforme applicazione da parte delle Regioni, nell'ambito della campagna vaccinale, dei criteri di priorità a favore delle persone ultraottantenni e delle persone estremamente vulnerabili e con disabilità grave, nonché per i relativi conviventi e caregiver (Noja – IV); sulle iniziative volte a promuovere la revisione delle linee guida recentemente adottate dal Commissario ad acta per la riorganizzazione del servizio sanitario in Calabria, nonché per la risoluzione delle criticità relative alla gestione sanitaria della pandemia nella medesima regione (Furgiuele – Lega); sulle iniziative per garantire un adeguato livello di approvvigionamento dei vaccini ed un sistema certo ed efficace di somministrazione delle dosi sull'intero territorio nazionale (Carnevali – PD).