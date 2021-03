24 marzo 2021 a

Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - "Da quando sono al Sassuolo ho raggiunto consapevolezza di chi sono veramente. Ho giocato nel Milan ed è stata un'esperienza fantastica, ora qui al Sassuolo ho trovato un realtà bellissima. Non so se questo sarà il mio ultimo anno qui, io sogno di essere importante per questa squadra e di fare un buon Europeo". Lo dice il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli ai microfoni di Sky Sport.