Ue: da scuola a obiettivo mezzo mln vaccinati al giorno, ecco l'intervento di Draghi in Aula** (6)

(Adnkronos) - "La Presidenza italiana del G20 ha posto al centro della sua agenda la salute globale e il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia sanitaria. In questo giocherà un ruolo di primo piano il Vertice Mondiale sulla Salute, che ospiteremo a Roma il 21 maggio, insieme alla Commissione Europea. Intendiamo confrontarci con gli altri Paesi sulle esperienze fatte nella lotta contro il COVID-19. Vogliamo lavorare fin da ora per migliorare la nostra preparazione di fronte a futuri eventi pandemici e sostenere le capacità internazionali per la ricerca. La ricerca e l'industria italiana nel settore delle scienze della vita sono già in prima linea a livello europeo e mondiale, e faremo di tutto perché continuino a restarvi", assicura il presidente del Consiglio.

Dunque il presidente del Consiglio si sofferma sulla libertà di movimento e il cosiddetto green pass, altro tema estremamente sentito. "Il 17 marzo 2021 - ricorda - la Commissione europea ha presentato una proposta volta a creare un 'certificato verde digitale' per permettere una libera e sicura circolazione dei cittadini nell'Ue. L'obiettivo è dare, entro 3 mesi, un certificato digitale a coloro che sono stati vaccinati, che hanno effettuato un test diagnostico per il SARS-CoV-2, o che sono guariti. La libertà di movimento deve andare di pari passo con la garanzia della salute", scandisce Draghi.

"Occorre raggiungere questo obiettivo però senza discriminazioni e nel rispetto della tutela dei dati sensibili dei cittadini europei. È un progetto complesso", dunque "la Commissione dovrà presentare delle linee guida dettagliate, e gli Stati membri dovranno essere in grado di renderlo operativo".