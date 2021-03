Vip: è nata Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez fanno il bis

23 marzo 2021 a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "La nostra Vittoria" e, subito dopo, il disegno di un cuore. Chiara Ferragni e Fedez pubblicano su Instagram la loro dedica alla secondogenita appena nata, Vittoria, accanto alla foto che la ritrae assieme alla mamma mentre tiene il dito del padre .

In pochi minuti il post ha raggiunto il milione di like, con molti commenti e auguri dei follower, dai tradizionali 'congratulazioni' e 'benvenuta' ai più originali 'più bella non potevi farla', i fan della coppia più social d'Italia si sono scatenati.