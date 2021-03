Usa: Rosato, 'solidarietà e vicinanza al popolo americano'

23 marzo 2021 a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “Una nuova tragedia negli Usa. Il Colorado è in lutto per la strage in un supermercato: 10 persone sono rimaste uccise, tra le quali un poliziotto che era al lavoro per salvare vite e che, invece, la vita l'ha persa. Una scia di dolore che ci mostra purtroppo che la diffusione delle armi porta anche a questo. Solidarietà e vicinanza al popolo americano”. Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e presidente di Italia viva.