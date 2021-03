Scuola: Faraone, 'non possono essere le ultime a riaprire, bene Bonetti'

23 marzo 2021 a

a

a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “L'apertura delle scuole è da sempre una battaglia di Italia viva: la ministra Bonetti fa benissimo a fare proposte condivise con tutto il governo. Sarebbe ottimo se le scuole aprissero subito dopo Pasqua come ha detto la ministra: le scuole non possono subire ulteriori discriminazioni rispetto ad altre attività perché sono fondamentali per il Paese. Se abbiamo speso risorse per metterle in sicurezza, se abbiamo deciso di vaccinare tra i primi il personale scolastico, le scuole che sono state le prime a chiudere non possono essere le ultime a riaprire”. Così il Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato, ospite di Agorà su Raitre.