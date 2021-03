Pd: Mirabelli, 'donna scelta positiva, non è punizione a Marcucci o area politica'

23 marzo 2021 a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “La scelta di eleggere un capogruppo donna è una scelta importante che il gruppo del Pd al Senato deve compiere con responsabilità. Si tratta di una scelta positiva, che non deve suonare come la punizione di Marcucci, di nessuno o di una posizione politica ma come la volontà di porre il gruppo al Senato, come quello della Camera, sulla frontiera di un grande partito che fa della questione della parità di genere un tratto fondamentale della propria identità”. Così, intervenendo all'assemblea del gruppo, il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.