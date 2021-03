Pd: Letta, 'io interlocutore aperto a tutti, ma chiedo trasparenza e correttezza'

23 marzo 2021 a

Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Il mio ringraziamento a Graziano non è formale, ma sostanziale. Un dirigente politico si comporta così nel bene della comunità". Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea del gruppo del Pd della Camera.

"Siamo qui perchè abbiamo una responsabilità, verso il partito e il Paese. Voglio parlare il linguaggio della verità. Troverete in me un interlocutore aperto a tutti ma chiedo solo trasparenza e correttezza nei comportamenti -ha spiegato il segretario del Pd-. Datemi la possibilità di dimostrarlo. C'è un popolo, non siamo o siamo stati parlamentari per diritto divino, ma perchè abbiamo un popolo dietro che ci chiede di andare avanti seri e determinati. Di essere all'altezza".

Letta, inoltre, a proposito di Delrio ha parlato di "esempio di dignità e attaccamento alla nostra comunità".