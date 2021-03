Pd: Cenni, 'bene Delrio, passare palla rende comunità più coesa'

23 marzo 2021 a

a

a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “'Passare la palla' è davvero una pratica che può rendere una comunità più coesa e più capace di vincere partite e campionati. Passarla ad una donna significa assumere pienamente la sfida della parità in politica per agirla pienamente nel paese". Così dichiara Susanna Cenni, deputata Pd e componente della segreteria nazionale, in merito alla riunione dei deputati con il segretario.

"La riunione del gruppo dei deputati e delle deputate Pd ha raccolto questa sollecitazione, a partire dal fondamentale contributo di questa mattina e dall'atteggiamento positivo del presidente del gruppo Graziano Delrio che guiderà ed accompagnerà questo passaggio per giungere alla elezione in tempi brevi di una nostra collega alla guida del gruppo. Il segretario Letta sta guidando con determinazione una stagione nuova che parla alle donne italiane con il linguaggio della coerenza tra le parole e gli atti. Abbiamo molte donne capaci, competenti e con esperienza alla Camera e al Senato. Sono certa che ne usciremo più forti tutti e tutte”.