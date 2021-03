Fondazione Cariplo: accordo con Acsm Agam, 2 mln contro povertà (2)

23 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo, ha spiegato che "crisi sanitaria, economica e sociale stanno generando enormi difficoltà per moltissime persone, aumentando le disuguaglianze e le divisioni all'interno delle comunità. Davanti a questa situazione è indispensabile unire le forze. I Fondi di contrasto alla povertà, che Fondazione Cariplo sta promuovendo insieme alle Fondazioni di Comunità, hanno esattamente questo scopo: generare uno spazio di collaborazione aperto, in cui i diversi soggetti che operano sul territorio possano convergere nella raccolta di risorse per rispondere ai bisogni emergenti, come sta avvenendo grazie all'accordo con Acsm Agam nelle province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese, e come ci auguriamo possa accadere anche in altri territori".

Il presidente di Acsm Agam Paolo Busnelli e l'amministratore delegato Paolo Soldani hanno spiegato che "la vicinanza ai territori in cui operiamo e di cui siamo espressione è centrale nelle attività del gruppo, volte a generare valore e sviluppo a beneficio delle comunità locali. Attraverso la partnership con Fondazione Cariplo, intendiamo assicurare un aiuto concreto in un momento estremamente complesso e promuovere una rete di solidarietà e di attenzione nei confronti dei tanti settori in difficoltà. Una scelta che sentiamo profondamente nostra, all'insegna della responsabilità sociale di impresa”.