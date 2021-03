Fondazione Cariplo: accordo con Acsm Agam, 2 mln contro povertà

23 marzo 2021 a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Fondazione Cariplo e Acsm Agam hanno siglato un accordo per sostenere con 2 milioni di euro interventi a contrasto della povertà nei territori di Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese. Un impegno a beneficio delle comunità locali e dei territori, investiti dagli effetti della pandemia e delle misure adottate per ridurre il contagio, che hanno determinato in molte aree del Paese situazioni di emergenza economica e sociale. Fondazione Cariplo e Acsm Agam metteranno a disposizione un milione di euro a testa, nel quadro di un'alleanza strategica triennale per gli anni 2021-2023.

La Fondazione e la multiutility lombarda sosterranno i fondi attivati dalle singole Fondazioni di Comunità, di Como, Lecco, Monza e Brianza, Varese e Sondrio (Fondazione Pro Valtellina) per supportare e valorizzare le iniziative e le organizzazioni impegnate nel contrastare le diverse condizioni di povertà.

L'intesa integra le risorse e gli strumenti già messi in campo dalla Fondazione e dal gruppo Acsm Agam e si propone come volano di una mobilitazione che coinvolga i cittadini, le aziende, le istituzioni che potranno aderire al progetto e contribuire alla campagna.