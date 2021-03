Dl sostegni: Calenda, 'serve un altro scostamento di 40 miliardi'

23 marzo 2021 a

a

a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Penso che deve esserci un nuovo scostamento con un rafforzamento dei sostegni, ristoro del cento per cento o vicino parente delle perdite subite da imprese e professionisti che sono le categorie oggettivamente meno tutelate. Secondo me serviranno una quarantina di miliardi, però noi traguardiamo giugno, ci sarà la ripresa e questa storia si chiude, però se ci andiamo morti la ripresa non c'è". Lo ha affermato Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Radio 24 .