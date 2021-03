Covid: sindaco Brescia, 'Regione Lombardia gigante dai piedi di argilla'

23 marzo 2021 a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "La Regione Lombardia si è dimostrata un gigante dai piedi d'argilla in questo anno, che è partito con la criticità della sanità territoriale durante la prima ondata della pandemia una grande difficoltà a reperire dispositivi di protezione individuale e poi via via la difficoltà di fare la campagna addirittura antinfluenzale e poi fino a questo momento di disorganizzazione piuttosto accentuata". Lo ha detto Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, ospite di Radio24. "Purtroppo la Regione Lombardia è una delle regioni che vaccina di meno in rapporto alla popolazione, lo si è visto dai dati della presidenza del Consiglio. Noi abbiamo delle difficoltà grosse", ha continuato.

"Diciamo che purtroppo non è cambiato il passo, sono cambiati tre direttori generali, due assessore alla Sanità e adesso la decapitazione di un consiglio di amministrazione di una società della regione", ha aggiunto.