Covid: sindaco Brescia, 'in nostra provincia serve vaccinazione straordinaria'

23 marzo 2021 a

a

a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Sul fronte dei vaccini "la provincia di Brescia meriterebbe un'attenzione speciale. Abbiamo avuto fino a 600 casi di positività su 100mila abitanti. Per interrompere la diffusione del contagio in provincia di Brescia serve solo una strada: la vaccinazione straordinaria. Se non si interviene nei territori più critici, dove si interviene?". Lo ha detto Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, ospite di Radio24.

"Noi siamo pienamente disponibili" a contribuire all'organizzazione delle vaccinazioni. "I sindaci e i Comuni di qualunque colore politico hanno detto alla Regione di essere a disposizione con uomini, mezzi e competenze. Purtroppo la Regione Lombardia ha sempre scelto una gestione molto centralistica, chiedendo ai Comuni solo aspetti marginali ma non di entrare nei momenti decisionali", ha aggiunto.