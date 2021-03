Covid: presto cabina di regia con Draghi per decidere misure (2)

23 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Intanto il ministro per l'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha assicurato il massimo impegno del governo per il ritorno dei ragazzi sui banchi: "Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire", ha infatti spiegato nell'incontro con Anci e Upi in videoconferenza. Il responsabile dell'Istruzione ha ricordato di aver chiesto, anche in sede di Consiglio dei ministri, che le scuole siano le prime a riaprire, quanto prima, in condizioni di sicurezza, "a partire dai più piccoli che devono essere i primi a poter tornare".