Carica con MagSafe mentre fai multitasking con il tuo iPhone

23 marzo 2021 a

a

a

SAN DIEGO, 23 marzo 2021 /PRNewswire/ -- elago ha creato una nuova linea di accessori per MagSafe e sta spianando la strada alla nuova norma MagSafe - proprio come stanno facendo Apple e molti utenti Apple. L'ultima aggiunta di elago alla propria collezione di prodotti in-house è elago Grip Stand per MagSafe -una soluzione perfetta per supportare il tuo iPhone e ricaricarlo contemporaneamente! Si tratta di un fantastico regalo per studenti e giovani adulti che amano il multitasking.

elago ha progettato il Grip Stand per MagSafe per consentire agli utenti di usare il proprio iPhone per fare streaming, facetime e usare tutte le funzioni di iPhone mentre questo si ricarica tra le loro mani. Elago Grip Stand per MagSafe supporta il Caricatore MagSafe e ha un design ad anello che permette agli utenti di tenere facilmente in mano il telefono. Gli utenti possono inoltre usare il Grip Stand per appoggiare a iPhone facendolo rimanere inclinato, questo rende più semplice effettuare streaming e Facetime durante la ricarica.

elago Grip Stand per MagSafe è l'accessorio iPhone perfetto per gli studenti universitari che si barcamenano fra diversi dispositivi. Il Grip Stand per MagSafe è realizzato in silicone premium per offrire una presa assolutamente confortevole e proteggere nel contempo il tuo iPhone e le altre superfici.

In quanto azienda di design, elago si concentra sul creare cose che siano sia utili che belle. I designer di elago sanno di dover creare prodotti che essi stessi amerebbero usare. Nel farlo, sono fiduciosi del fatto che quando un prodotto raggiunge le mani del cliente, questi se ne innamorerà.

elago Grip Stand per MagSafe è ora disponibile su Amazon ed elago.com che viene offerto in otto colorazioni: nero, bianco, grigio scuro, jean indaco, rosa chiaro, menta, lavanda e pietra.

elago è prima di tutto un'azienda di design. Il loro motto è "semplice sofisticatezza" poiché creano prodotti che sono sia utili che di alto valore estetico. Tutti i loro design sono creati in-house a partire da zero, questo assicura che il prodotto che acquisti ha un occhio di riguardo per i dettagli e funziona perfettamente.

elago è nata a San Diego, CA nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi di design internazionali incluso lo Spark Award e il reddot award.

Disponibile su: elago.com (Spedizione U.S. e internazionale): Supporto per impugnatura MagSafe

Amazon.it (Spedizione IT): Supporto per impugnatura MagSafe

Linea accessori elago progettata per MagSafe: elago.com (Spedizione U.S. e internazionale): MagSafe Tray di Ricarica MagSafe Trat Duo di Ricarica Supporto di ricarica MS1 Supporto di ricarica MS2 Supporto di ricarica MS3 Supporto di ricarica MS4 MagSafe Pad di ricarica

Amazon.it (Spedizione IT): MagSafe Tray Duo di Ricarica Supporto di ricarica MS1 Supporto di ricarica MS2 Supporto di ricarica MS3 Supporto di ricarica MS4 MagSafe Pad di ricarica

Instagram: @elago.it

Contatto: Chantal WithersSocial Media Marketer [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1471688/elago_Grip_Stand_for_MagSafe.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1471689/elago_Grip_Stand_for_MagSafe.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1249481/elago_Logo.jpg