Calcio: via libera Ats a Barella, Bastoni e Sensi, in azzurro dopo tampone negativo

Milano, 23 mar. - (Adnkronos) - L'Ats di Milano ha dato il via libera ai tre calciatori dell'Inter Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi di raggiungere i compagni di Nazionale in caso di tampone negativo nell'ultimo giro di controllo. Dopo i risultati potranno raggiungere la Nazionale ed essere a disposizione per il match contro l'Irlanda del Nord di giovedì sera a Parma e valido per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022.