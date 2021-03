Calcio: Theo Hernandez, 'Ibra mi fa qualche ramanzina, vuole che dia sempre il meglio'

23 marzo 2021 a

Milano, 23 mar. - (Adnkronos) - "Il mio rapporto con lui è buonissimo. A volte mi tocca anche qualche ramanzina, ma è normale. Vuole sempre che dia il meglio di me: ci mette in riga, Zlatan è Zlatan. Con lui ci sono scherzi, risate, ma il suo lato da 'Dio' impone rispetto e, in fondo, è quello che lo rende speciale". L'esterno sinistro del Milan Theo Hernandez racconta il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic nel corso di un'intervista ad 'As'.

"Da quando è arrivato ci ha dato un plus, senza dubbio -aggiunge il 23enne francese-. È vero che la sua presenza un po' mette soggezione, ma alla fine nel quotidiano ci aiuta tantissimo. Qualche volta ci mette sull'attenti, ma serve anche questo, ci carica". Theo che ha un rapporto molto bello anche con Brahim Diaz, alto ex Real: "Sarei felice se rimanesse al Milan almeno un altro anno, è un calciatore e un compagno di squadra eccezionale".