Boxe: Mike Tyson assicura, 'sul ring con Holyfield il 29 maggio'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Voglio solo dire alla gente che la sfida tra Holyfield e me si farà. Holyfield è un ragazzo umile, lo so, è un uomo di Dio, ma io sono l'uomo di Dio. E avremo molto successo il 29 maggio", ha sottolineato in una chat con l'account" Instagram "della rivista" Haute Living l'ex campione del mondo dei pesi massimi Mike Tyson. "La lotta sta per accadere e l'unica cosa è che dobbiamo verificare piccole cose fondamentali del contratto", ha aggiunto il pugile che ha criticato i promotori. "Ho imparato molto e non abbiamo bisogno di loro. Mi piacciono, ma di cosa potrei aver bisogno da qualcuno nella loro posizione in questo settore", ha aggiunto l'ex campione del mondo che era salito agli onori delle cronache per le informazioni che indicavano che aveva rifiutato un'offerta milionaria per salire sul ring contro il suo vecchio rivale Evander Holyfield. Proprio i rappresentanti di Holyfield avevano riferito che Tyson aveva rifiutato 25 milioni di dollari per la sfida ma Tyson lo ha smentito 24 ore dopo.