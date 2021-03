Alitalia: McGuinness (Ryanair), 'colpiscono nuovi aiuti e aumento tariffe Atc'

23 marzo 2021 a

Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - "Troviamo davvero bizzarro che in Italia vengano previsti 3,5 miliardi di nuovi aiuti ad Alitalia, mentre contemporaneamente vengono aumentate le tariffe Atc negli aeroporti regionali, tariffe che però vengono ridotte ad Adr". Lo afferma Jason McGuinness, Direttore Commerciale Ryanair, in conferenza stampa per la presentazione dei progetti per l'estate 2021 nel nostro mercato.

Per McGuinness queste scelte "compromettono lo sviluppo del traffico aereo in Italia" mentre parallelamente " in Europa sono stati garantiti alle compagnie aeree 30 miliardi di aiuti di Stato, un intervento che è discriminante e distorce libero mercato e concorrenza".