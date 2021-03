Scrittori: è morta Budge Wilson, autrice prequel 'Anna dai capelli rossi'**

23 marzo 2021 a

Ottawa, 23 mar. - (Adnkronos) - La scrittrice canadese Budge Wilson, amata ed acclamata autrice di numerosi libri per ragazzi, è morta all'età di 93 anni in un ospedale di Halifax, capitale della Nuova Scozia, nel Canada orientale. L'annuncio della scomparsa, avvenuta venerdì sera, è stato dato dalla famiglia, precisando che il decesso è legato alle complicazioni insorte dopo una caduta accidentale all'inizio di marzo.

Tra i suoi libri per bambini in italiano, pubblicati da Mondadori, figurano "Cordelia Clark" (1998), "Il viaggio" (1999) e "Lo strappo" (2004). Nel 2008, con il consenso degli eredi della scrittrice canadese Lucy Maud Montgomery (1874-1942), Wilson ha pubblicato "Sorridi, piccola Anna dai capelli rossi" (in italiano apparso da Kappa Edizioni nel 2011), prequel di "Anna dai capelli rossi", scritto in occasione del centenario dall'uscita dell'opera originale, uno dei più amati classici della narrativa per bambini di tutti i tempi. Da questo romanzo è stato tratto il cartone animato "Sorridi, piccola Anna" prodotto dalla Nippon Animation nel 2009 ed ha in parte ispirato la serie tv canadese "Anne of Green Gables: A New Beginning" del 2008

Nata ad Halifax il 2 maggio 1927, Wilson si laureò in filosofia e psicologia alla Dalhousie University. Ha iniziato a scrivere piuttosto tardi, dopo aver fatto l'insegnante, la fotografa e, per oltre 20 anni, l'istruttrice di fitness. Dal 1984, data del suo esordio, ha scritto e pubblicato oltre 30 libri, prevalentemente romanzi dedicati all'infanzia, con traduzioni in 10 lingue e in 13 paesi, per i quali ha ricevuto 25 premi. Dopo una lunga parentesi in Ontario, nel 1989 era ritornata a vivere in Nuova Scozia, in un piccolo villaggio di pescatori lungo la costa meridionale canadese.