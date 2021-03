23 marzo 2021 a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Se arriviamo alla sfida con la Lega e il centrodestra con la torre di babele, per me la sfida del 2023 possiamo pure non giocarla, abbiamo già perso". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea dei senatori dem.