Covid: accordo Merkel-laender, lockdown fino al 18 aprile**

Berlino, 23 mar. (Adnkronos/Dpa) - Accordo tra Angela Merkel e i governatori dei laender sull'estensione del lockdown fino al 18 aprile. Al termine di una riunione notturna è stato deciso che tutti i negozi saranno chiusi dall'1 al 5 aprile, in coincidenza con le festività pasquali, e in quei giorni la popolazione sarà invitata a restare il più possibile a casa. "Non siamo ancora stati in grado di sconfiggere il virus, non dobbiamo mollare", ha detto la Merkel al termine della riunione, ammettendo che la situazione è "molto seria", con il numero di contagi da coronavirus che continua ad aumentare.