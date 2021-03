Arte: 'La ferita' di Palazzo Strozzi diventa virale, oltre 1 milione di visualizzazioni social**

23 marzo 2021 a

Firenze, 23 mar. - (Adnkronos) - In soli 3 giorni oltre un milione di persone sono state coinvolte e hanno visto la nuova installazione di Jr attraverso i canali digitali della Fondazione Palazzo Strozzi. Dal 19 marzo il celebre palazzo rinascimentale di Firenze ha cambiato volto diventando una vera e propria piattaforma di dibattito e confronto attraverso l'intervento di Jr, artista contemporaneo tra i più celebri al mondo, chiamato a reinterpretare la facciata con una nuova opera site specific intitolata 'La Ferita', che propone una riflessione sull'accessibilità ai luoghi della cultura nell'epoca del Covid-19.

Fin da subito, l'immagine dell'installazione è diventata virale. Sono state, dunque, oltre un milione le persone raggiunte dai primi post pubblicati sui canali social di Palazzo Strozzi (Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn) ottenendo il record di oltre 50.000 like su Instagram e oltre 6.000 reazioni e 4.000 condivisioni su Facebook. A questo si unisce la straordinaria diffusione dell'opera attraverso i più importanti media nazionali e internazionali che hanno permesso una risonanza globale al messaggio dell'artista, ponendo di nuovo Firenze e l'Italia al centro del dibattito culturale. Questo successo ha permesso di espandere la community online di Palazzo Strozzi, aumentata in appena 3 giorni del 11% , con una particolare crescita del pubblico giovane under 24.

Parallelamente all'installazione, Palazzo Strozzi propone anche un ricco programma di appuntamenti online rivolti a tutto il pubblico, con speciali attività per famiglie, scuole e adulti che hanno l'obiettivo di far interagire il pubblico con l'opera dell'artista francese anche a distanza (Per maggiori info www.palazzostrozzi.org).