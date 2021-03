Sport: Vezzali, 'Recovery Plan? Ci vuole più equa distribuzione risorse'

22 marzo 2021 a

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "I 700 milioni dal Recovery Plan non sono sufficienti per il mondo dello sport? L'individuazione di questa cifra risponde a soddisfare le esigenze minime. Tuttavia è mia intenzione avviare un confronto con il governo per una più equa redistribuzione delle risorse". Lo dice la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali nel corso dell'audizione presso le commissioni di Camera e Senato, sui contenuti della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza. Sulle società sportive Asd e Ssd che rischiano la chiusura, la sottosegretaria sottolinea: "E' mia intenzione dare il giusto valore ad Asd e Ssd, e seguirò personalmente l'evolversi del decreto, mi sono già impegnata con il Mef affinché arrivino le giuste risorse alle società sportive".