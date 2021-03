Scuola: Biffoni al governo, 'Permettete le lezioni in presenza al più presto'

22 marzo 2021 a

Prato, 22 mar. - (Adnkronos) - "L'ho detto in ogni sede e continuo a ripeterlo: sospendere le lezioni in presenza è un grave errore, una scelta che non tiene conto di cosa accade sui territori. La battaglia per far tornare tutti gli studenti sui banchi, soprattutto i più giovani, non è una mia fissazione, è un dovere per tutelare la crescita dei nostri bambini e ragazzi". Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, presidente di Anci Toscana, non cede di un millimetro sulla richiesta avanzata al Governo, sia direttamente sia tramite la Regione, di permettere le lezioni in presenza anche nelle zone rosse, almeno con le modalità analoghe di quelle utilizzate lo scorso dicembre, durante la cosiddetta fase due.

Proprio di oggi è la notizia di uno studio nazionale, condotta da epidemiologi, medici, biologi e statistici, ricorda Biffoni, che evidenza come non vi sia correlazione tra l'aumento dei contagi e le lezioni in presenza, ribadendo come le scuole siano in realtà tra i luoghi più sicuri perché vi è un continuo monitoraggio e tracciamento per ogni caso positivo.

"Questa è la seconda settimana di zona rossa per la provincia di Prato, altri territori hanno i ragazzi in dad da più tempo. E non è la prima volta: i nostri bambini e ragazzi stanno perdendo mesi preziosi di formazione, socializzazione, crescita e sta aumentando notevolmente il divario tra i nostri cittadini più preziosi - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Gli insegnanti stanno facendo uno sforzo notevole per garantire la continuità della formazione con la didattica a distanza, ma è ovvio che non può essere la stessa cosa".