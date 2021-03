PlanetPay365 in campo con l'ACF Fiorentina

22 marzo 2021 a

(Rom, 22 marzo 2021) - Grazie all'accordo siglato con il club viola, il brand sarà visibile sui led a bordocampo per le prossime gare di campionato al Franchi

PlanetPay365 chiude un altro colpo di mercato e, dopo la partnership con il Torino, scende in campo anche al fianco dell'ACF Fiorentina. Le ultime gare interne dei viola di questa stagione saranno accompagnate dal brand della piattaforma multiservizi di proprietà del gruppo SKS365, studiata con l'obiettivo di proporre una soluzione multifunzionale in grado di dare valore aggiunto a qualsiasi esercizio commerciale attraverso una vasta gamma di servizi, fruibili in modo rapido e intuitivo.

L'universo PlanetPay365 continua a farsi spazio nel calcio che conta e affiancherà i viola in questa seconda parte della stagione facendo la sua comparsa sui led a bordocampo durante tutte le partite che rimangono da giocare al Franchi da qui alla fine di questo campionato: Fiorentina- Atalanta dell'11 aprile, il 25 aprile sarà la volta di Fiorentina-Juventus. Il 9 maggio i viola ospiteranno la Lazio e Planetpay365 sarà sempre presente, così come in occasione dell'ultima gara casalinga, penultima di campionato, contro il Napoli, il 16 maggio.

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, la società controllata dal gruppo SKS365 dedicata ai progetti e servizi a valore aggiunto. L'azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative.