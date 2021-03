22 marzo 2021 a

Roma, 22 mar (Adnkronos) - Se ci sono possibilità che Renzi torni a far parte del Pd? “Non l'ho capito, ma per me sarebbe qualcosa se vogliamo anche naturale, visto che nel Pd si è formato”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.