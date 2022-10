Il Survey Report di Objectway Rivela I Fattori-chiave per Guidare la Gara Degli ESG

22 marzo 2021 a

MILANO e LONDRA, 22 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Objectway, leader nel software e servizi per il Digital Wealth & Asset Management, ha pubblicato il survey report "Are you ready for ESG?", offrendo una panoramica sugli investimenti ESG, una delle maggiori aree di cambiamento che le aziende del settore si aspettano.

Il report si basa sui risultati del questionario online che Objectway ha condotto a marzo 2021, a cui hanno risposto Wealth & Investment Manager in UK ed Europa. Il campione è composto per il 70% da piccole-medie imprese e per il 30% da grandi aziende.

Il report ha esaminato il livello di integrazione ESG raggiunto all'interno di un processo di investimento e gestione del rischio, e le sue implicazioni sull'esperienza digitale.

I wealth manager sembrano non essere ancora adeguatamente preparati per l'adozione di policy ESG, con solo il 39% degli intervistati che ha già implementato una specifica policy ESG, mentre il 22%non ha policy in essere e il 39% le sta sviluppando.I primi che completeranno l'integrazione ESG nelle loro strategie di investimento avranno quindi un vantaggio competitivo, sia in termini di engagement del cliente che di maggiore efficienza e rendimenti più alti.

Per gli investitori, gli ESG rappresentano un elemento differenziante. Molti valuterebbero di lasciare il proprio wealth manager in base alla qualità dell'offerta ESG e al modo in cui viene adottata.Coerentemente, il 45% degli intervistati ha affermato che gli ESG sono adottati principalmente per soddisfare le richieste dei clienti.

Alla domanda se il processo di investimento sia supportato da una piattaforma completamente integrata, solo il 7% ha risposto positivamente, mentre l'87% ha dichiarato di non disporre di una soluzione di gestione del rischio integrata.

"La domanda degli investitori è il motore principale per implementare investimenti sostenibili. Soddisfare queste preferenze è quindi un'occasione d'oro per interagire coi clienti," ha commentato Alberto Cuccu, CEO di Objectway International. "Un tale processo richiede un sistema di investimento end-to-end che consideri fattori ESG e rischio. Noi forniamo una soluzione in cui le analisi ex-ante di rischio e sostenibilità sono validate da monitoraggi ex-post, con conseguenti rendimenti più alti e maggiore qualità degli investimenti, affidati a processi che tengono conto della tolleranza al rischio e delle caratteristiche del cliente finale, rispettando i criteri di sostenibilità."

Il report completo è scaricabile qui: objectway.com/insights/