Felicia, la pasta innovativa, debutta per la prima volta in Tv ad aprile: Alessia Marcuzzi è il nuovo volto del brand diretta da Gabriele Mainetti

(Adnkronos) - Gravina in Puglia, 22 marzo 2021 - Gabriele Mainetti ha diretto il primo spot TV di Pasta Felicia che sarà on air ad aprile prossimo e la cui campagna teaser digitale è live in questi giorni. Alessia Marcuzzi è il nuovo volto di Felicia, brand di Andriani S.p.A. Società Benefit, considerata tra le più importanti realtà nel settore innovation food, che ha fatto della sostenibilità l'elemento principale della sua crescita. Felicia è la pasta innovativa a base di cereali (grano saraceno, riso integrale, avena) e legumi (ceci, lenticchie rosse e gialle, piselli, fagioli mung) biologica e naturalmente senza glutine e Alessia Marcuzzi interpreta alla perfezione i valori del brand, a partire da un'alimentazione healthy che nutre l'ottimismo sia a tavola, che nella vita.

Pasta Felicia è buona per tutti coloro che ambiscono a uno stile di vita sano ed equilibrato e vogliono variare la propria alimentazione, aggiungendo un pizzico di creatività in cucina, inclusi i bambini che solitamente non amano consumare i legumi tal quali.

Lo spot è ideato sia per la Tv che per i social: il filo conduttore “alimentiamo l'ottimismo” traduce i valori di un prodotto sano e versatile, adatto allo stile di vita di ciascuno, che ha rinnovato il mercato delle paste alternative con il più ampio assortimento di ricette e formati disponibili, prodotti all'interno dell'unico pastificio italiano allergen free con molino multigrain integrato, tra i più grandi in Europa. 6.14 Creative Licensing ha firmato la creatività della campagna, con la produzione affidata a Blackball.

Alessia Marcuzzi, dal sorriso contagioso, è attenta al suo benessere e persegue un regime alimentare variegato, sperimentando un po' di tutto, a patto che sia sano. L'incontro con Felicia è stato, per lei, una piacevole scoperta: “Legumi e cereali trasformati in pasta sono allegri e colorati: è un nuovo modo di sperimentare in cucina ricette nuove e sorprendentemente gustose che fanno bene al corpo e allo spirito”.

“Nei prossimi tre anni, partendo dalla campagna alimentiamo l'ottimismo, il brand Felicia ha definito un importante piano di crescita, una vera roadmap di sviluppo per accrescere la notorietà del brand e incentivare vendite e rotazioni a scaffale” spiega Francesco Andriani, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società. “Numerosi i nuovi lanci di prodotti pianificati per il 2021 con l'obiettivo di ampliare l'assortimento disponibile e presidiare altre categorie, oltre a quello della pasta, che da oggi gode di un nuovo restyling grafico globale del packaging. ”

In questi giorni è partita la campagna teaser digital per stimolare la fanbase della community di Felicia che, oltre a coinvolgere i canali social, proseguirà con azioni di in store communication in attesa dell'on air dello spot TV, previsto ad aprile.

“Scegliere di mangiare bene significa alimentare il benessere di ciascuno con ottimismo…. and I feel Felicia”- conclude Alessia Marcuzzi.

Andriani, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine

di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso,

grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La

lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sei linee produttive, oltre 55 differenti

formulazioni e 1000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle

maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e

impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti

gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell'azienda, che contribuisce al raggiungimento degli

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'agenda 2030, promossi dall'ONU per un'economia globale più

sostenibile.

