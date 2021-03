22 marzo 2021 a

a

a

Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Fidatevi della scienza. Oggi ho avuto la mia dose di #vaccino #AstraZeneca. Mi ero prenotato sul portale del Lazio quando era il turno dei classe ‘45 ma come sapete era stato sospeso. Personale medico e sanitario gentilissimo ed efficiente. Grazie per quello che fate per noi!". Lo scrive su Twitter l'ex presidente del Senato Pietro Grasso, senatore di Leu, postando anche una foto.