Covid: Fontana, ‘criticità su vaccini danno immagine distorta di risultati Lombardia'

Milano, 22 mar. (Adnkronos) - "Le situazioni di criticità come quelle verificatesi nel fine settimana offrono un'immagine distorta dei risultati che ad oggi abbiamo raggiunto. Il totale delle vaccinazioni in Lombardia è di 1.231.413 di individui, quelle somministrate agli over 80 sono 322.568, oltre a 60.000 nelle Rsa . La percentuale di chi ha ricevuto una dose fra gli over 80 che hanno aderito, circa 600.000, supera di gran lunga il 50%, in linea con ciò che accade con il resto del Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una dichiarazione alla stampa. "Più in generale, a titolo di esempio, in tutta Italia sabato sono state inoculate 120.000 dosi. Di queste in Lombardia sono 30.000 dosi, pari a un quarto di tutte le vaccinazioni del Paese", ha aggiunto.