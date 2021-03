22 marzo 2021 a

Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha azzerato il cda della società Aria sotto accusa per i disagi che si sono verificati, in particolare a Cremona, nella campagna vaccinale. Da quanto apprende l'Adnkronos è stato invece confermato il direttore generale Lorenzo Gubian, in carica da pochi mesi.