Covid: Bellanova, 'Nobel a sanitari italiani riconoscimento professionalità'

Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Quest'anno fra i candidati al Premio Nobel per la Pace c'è anche il personale sanitario italiano che ha vissuto in prima linea il dramma della pandemia. Tutti noi abbiamo ancora negli occhi le immagini drammatiche di quei mesi, la determinazione dimostrata da donne e uomini che per mesi hanno rifiutato di arrendersi di fronte un nemico che allora sembrava invincibile". Lo scrive su Facebook Teresa Bellanova.

"Questo Nobel sarebbe un importante riconoscimento della loro professionalità, della loro competenza, del loro senso del dovere e dei sacrifici fatti nel tentativo di salvare quante più vite possibili. Un impegno costante, una dedizione e qualità quotidiana indiscutibili, di cui saremo sempre grati", aggiunge l'esponente di Iv.