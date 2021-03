Calcio: Lazio-Torino, 29/3 si discute ricorso club biancoceleste a Corte sportiva d'Appello

22 marzo 2021 a

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Lunedì prossimo 29 marzo alle 12.30 davanti alla Corte Sportiva d'Appello si discuterà il ricorso della Lazio contro la mancata assegnazione della vittoria per 3-0 a tavolino contro il Torino da parte del Giudice Sportivo. Il match, valido per la 25esima giornata di Serie A e in programma il 2 marzo allo stadio Olimpico, non si disputò per la mancata presenza della squadra granata, bloccata dalla Asl di Torino a causa di numerosi casi Covid nel gruppo squadra.