Assolegno rinnova collaborazione con consiglio superiore lavori pubblici ministero

22 marzo 2021 a

a

a

Milano, 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Assolegno, associazione nazionale delle industrie delle prime lavorazioni e delle costruzioni in legno e punto di riferimento per le la filiera del legno strutturale, rinnova la collaborazione con il servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei lavori pubblici in virtù di una sinergia che dal 2013 ad oggi ha già dato ottimi risultati.

Lo dimostrano le oltre 1200 istruttorie avanzate dai soggetti presenti nella filiera del legno strutturale che Assolegno ha esaminato in affiancamento al servizio tecnico centrale, definendo un'ampia e precisa attività di supporto alle imprese.

Innovazione, qualificazione, sicurezza, sostenibilità e certificazione sono le parole chiave che hanno portato i presidenti di Assolegno Angelo Luigi Marchetti e del consiglio superiore dei lavori pubblici Massimo Sessa a proseguire in un percorso virtuoso che ha fra gli obiettivi di snellire le procedure amministrative per un dialogo più veloce con le istituzioni di riferimento e di garantire la sicurezza e la continua ricerca di innovazione nell'ambito tecnico, la cui realizzazione non può essere pienamente perseguita senza una stretta e simbiotica collaborazione tra mondo istituzionale e settore imprenditoriale e industriale.

Punto fondamentale della rinnovata sinergia tra Assolegno e il servizio tecnico centrale è anche l'implementazione di un 'Osservatorio del legno strutturale' che funga da canale istituzionale per raccogliere dati e informazioni tecniche direttamente dal mercato e per definire azioni legislative idonee a promuovere nuovi strumenti di crescita in tema di sicurezza e sostenibilità ambientale ed elaborare proposte di criteri e codici comportamentali che favoriscano la qualificazione degli operatori e delle aziende di settore, coordinando e programmando eventuali azioni di vigilanza sul mercato con particolare riferimento alle procedure di formazione e aggiornamento continuo.

"Tale collaborazione - spiega Angelo Luigi Marchetti, presidente di Assolegno - è per noi strategica ai fini di una crescita congiunta di tutti gli operatori di mercato, nella coscienza che la nostra associazione svolge un importante e fondamentale ruolo nell'informare e sensibilizzare tutti gli attori della filiera nel rispetto dei principali adempimenti normativi, in primis il testo delle norme tecniche per le costruzioni".

In tal senso, "Assolegno si è messa a disposizione del servizio tecnico centrale, cui le attuali ntc hanno affidato rilevanti compiti, volti a garantire la sicurezza delle opere e la salvaguardia della pubblica incolumità".