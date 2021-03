Medicina: Parkinson, identificato uno dei meccanismi alla base della malattia**

22 marzo 2021 a

Firenze, 22 mar - (Adnkronos) - Come "agisce" il morbo di Parkinson? Uno dei meccanismi alla base della malattia è stato rivelato da uno studio internazionale coordinato da un team dell'Università di Firenze. Gli studiosi dell'Ateneo hanno descritto come alcuni aggregati proteici siano responsabili della degenerazione dei neuroni dopaminergici, le cellule nervose che producono la dopamina e partecipano a importanti processi biologici come il movimento, la motivazione e la cognizione.

I risultati della ricerca, che identifica nuovi target molecolari per la messa a punto di strategie terapeutiche, sono stati illustrati in un articolo della rivista "Nature Communications" dal titolo "The release of toxic oligomers from α-synuclein fibrils induces dysfunction in neuronal cells".

Il gruppo di ricercatori fiorentino - comprendente Roberta Cascella, Alessandra Bigi, Fabrizio Chiti e Cristina Cecchi, del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" - ha condotto l'analisi strutturale di questi aggregati proteici (oligomeri e fibrille di α-sinucleina) e svelato la loro azione tossica. Lo studio si è svolto nell'ambito di una collaborazione pluriennale con l'Università di Cambridge (Regno Unito) e l'Università di Saragozza (Spagna).