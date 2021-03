Covid: Giani, 'Caso Scanzi? Faremo istruttoria ma pensiamo a concretezza'**

22 marzo 2021 a

Firenze, 22 mar. - (Adnkronos) - "Il caso Scanzi? Non conosco il caso concreto, ma faremo un'istruttoria. Però il generale Figliolo ci ha detto con molta concretezza, e io lo condivido e l'ho apprezzato, che dobbiamo pensare a vaccinare, noi dobbiamo vaccinare. AstraZeneca per tre giorni è stata impossibilitata nella campagna di vaccinazione, e oggi c'è più del 10% delle persone che rifiuta questo tipo di vaccinazione. Noi più vacciniamo e meglio dobbiamo pensare alla concretezza". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a Rainews 24, a proposito del caso della vaccinazione del giornalista Andrea Scanzi.

"Noi manteniamo gli assoluti livelli di correttezza - ha aggiunto Giani - Ma quando si vaccinano, come abbiamo fatto in Toscana fino a oggi, 520.000 persone, guardo agli aspetti formali, ma guardo anche e soprattutto alla realtà, al fatto che non vadano sprecate le dosi e si possa vaccinare il più possibile".