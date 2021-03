21 marzo 2021 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Perchè Enrico Letta mi ha scelto? Credo che nel mio caso sia stato un segnale di grande attenzione e apertura all'Europa, per il lavoro fatto a Bruxelles". Lo dice la vicesegretaria del Pd e eurodeputata dem, Irene Tinagli, a In Mezz'ora in Più su Rai3.