Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Piena condanna per la vile aggressione subita dai due ragazzi a Roma, ai quali esprimo la mia piena vicinanza. Ci auguriamo che i colpevoli abbiano pene esemplari, già previste dalle leggi vigenti e garantite dal nostro codice penale, e che tale episodio non sia strumentalizzato ai fini politici”. Lo afferma in una nota il senatore della Lega Simone Pillon.