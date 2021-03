Omofobia: M5S, 'subito legge omotransfobia, cosa aspettiamo?'

21 marzo 2021 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle chiede ormai da tempo che si approvi nel più breve tempo possibile la legge contro l'omolesbobitransfobia, ferma in commissione giustizia al Senato. La vergognosa aggressione ai danni di una coppia gay, il cui reato sarebbe stato solo quello di baciarsi in pubblico, di cui si è avuta notizia oggi, è l'ennesima riprova dell'urgenza di questa misura. Chiediamo a tutti i partiti di maggioranza di assumersi insieme a noi questa responsabilità ed approvare questa norma di civiltà. Cosa aspettiamo?". Così gli esponenti del MoVimento 5 Stelle in commissione Giustizia al Senato.