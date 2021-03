Omofobia: M5S, 'Meloni scioccata da aggressione? Voti legge omotransfobia'

21 marzo 2021 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Meloni ha la possibilità di dimostrare di essere davvero scioccata dalle scene dell'aggressione omofoba di Roma, votando a favore della legge contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo ferma da novembre in Senato proprio a causa dell'ostruzionismo delle forze di destra. Schierarsi dalla parte del rispetto dei diritti umani non può essere una scelta ideologica, e gli steccati politici su questi temi dovrebbero cadere. Speriamo che Meloni scelga la coerenza e favorisca l'approvazione di una legge offre tutela alla comunità LGBT da personaggi come il vile aggressore del video. C'è bisogno di concretezza, non di parole vuote che lasciano il tempo che trovano". Così la senatrice del MoVimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino.