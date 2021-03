Milano: De Corato, 'situazione insostenibile, sgomberare centro sociale Macao'

21 marzo 2021 a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - "La situazione di viale Molise e via Zama è insostenibile. Tutto lo stabile, di proprietà del Comune, che comprende i civici 66/64/62, quindi l'ex macello e il centro sociale Macao va immediatamente sgomberato e messo in sicurezza. Oggi ho fatto un sopralluogo e quello che ho visto è molto grave: nell'ex macello (civico 66) sgomberato ieri dalle forze dell'ordine in seguito all'aggressione con 3 feriti ci sono di nuovo occupanti abusivi". Lo denuncia il consigliere comunale di Fdi a Milano, Riccardo De Corato, già vice sindaco del capoluogo lombardo.

Per l'assessore regionale "Non si possono fare interventi spot e poi abbandonare le strutture. Perché il Comune non ha sgomberato anche il centro sociale Macao che è al civico 64, nello stesso stabile di proprietà comunale? Forse perché i supporter di Sala non vanno toccati? Situazione assurda anche nella scuola di via Zama nuovamente occupata. E in viale Molise, come ogni domenica, a pochi passi dall'ex macello e da Macao, sono tornati gli ambulanti abusivi a vendere merce rubata, gli stessi trasferitisi dall'ex mercatino abusivo di viale Puglie".