Milano: Comune, bando giovani per gestire 2 palazzine in Ripa di Porta Ticinese (2)

21 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare una proposta progettuale che dovrà contenere un piano di attività e di iniziative sociali, culturali, educative, formative, ricreative, di aggregazione, comunque nel campo del tempo libero. Le palazzine concesse in uso potranno essere destinate in parte (per non più del 25% dello spazio aperto e della superficie complessiva degli immobili) a funzioni complementari come aree conviviali, piccole attività commerciali e artigianali, che contribuiscano alla sostenibilità economica dell'iniziativa. Quanto all'offerta economica, dovrà essere in aumento rispetto al canone annuo a base d'asta calcolato sulla base dei valori di mercato e abbattuto del 70%, trattandosi di soggetti no profit.